Coronavirus: Salvini atteso in Regione Lombardia, 'per Milano ascoltare scienza'**

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Matteo Salvini, dopo la tappa alla Fiera BiMu di Ucimu è atteso in Regione Lombardia, dove intende parlare di "infrastrutture, di opere pubbliche e metropolitane", ma, viste le circostanze, "poi vediamo, cercherò di capire e se richiesto darò il mio parere. La Regione è ottimamente governata da Attilio Fontana e non mi permetto di dare consigli ad altri", dice il leader della Lega a Rho Fiera. Il tema sono le future misure restrittive che la Regione potrebbe prendere, in particolare su Milano. In questo caso, Salvini è convinto si debba ascoltare la scienza.

"Se ci sono dati scientifici si ascolti la scienza. Il dato scientifico non è che il settimo alla festa porta il virus. Se ci sono evidenze scientifiche se ne traggano le conseguenze. Pre parlare di chiusure, coprifuoco e allarme sociale ci danneggia all'estero", sottolinea. E il leader andrà in Regione anche per questo: "Ovviamente la salute è al centro ma penso che gli italiani, gli imprenditori, i lavoratori si siano dimostrati responsabili, solidali, e non meritano di avere nel mondo l'immagine degli untori, e degli appestati".