Ue: Confedilizia, 'Bruxelles vuole che Italia aumenti patrimoniale su immobili'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "È disarmante continuare a leggere, nei documenti della Commissione europea, l'invito all'Italia ad aumentare la già spropositata tassazione patrimoniale sugli immobili (l'Imu pesa per 22 miliardi di euro l'anno, 13 in più della vecchia Ici). L'occasione è data oggi dalla risposta del Commissario Gentiloni a un'interrogazione della Lega al Parlamento europeo, ma la storia è vecchia". A denunciarlo è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa in una nota.

"Il documento richiamato nella risposta afferma testualmente, riferendosi al nostro Paese: 'Vi è margine per aumentare il gettito delle imposte patrimoniali ricorrenti'. Dipende dai punti di vista, verrebbe da rispondere: di ‘margine' per pagare altre tasse le famiglie italiane non ne hanno di certo, a maggior ragione ora che la pandemia ha eliminato gli ultimi miraggi di redditività dei loro immobili", conclude Spaziani Testa.