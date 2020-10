Como: cerca di portare denaro in Svizzera, Gdf gli sequestra 59mila euro

17 ottobre 2020 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - E' stato sorpreso a Ponte Chiasso, in provincia di Como, al confine fra l'Italia e la Svizzera con denaro contante in diversi tagli e valute, fra franchi svizzeri, euro e dollari, per un controvalore di oltre 124mila euro. Ma è stato fermato dalla Guardia di Finanza e dal personale dell'Agenzia delle Dogane. Un cittadino svizzero, che aveva nascosto i contanti nel bagaglio e tra gli effetti personali, è stato sottoposto a sequestro amministrativo del 50% del denaro contante che ha tentato di portare oltreconfine oltre la soglia consentita dalla legge, pari a oltre 59mila euro.