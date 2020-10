Coronavirus: studenti Uds Lombardia, 'non chiudere scuola, garantire lezioni in presenza'

17 ottobre 2020 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'ordinanza della Regione Lombardia che prescrive per le scuole superiori la didattica alternata a distanza e in presenza "non solo getta ancora più nel caos la popolazione scolastica, ma non tiene conto del fatto che già troppe scuole stanno facendo lezione a distanza, a causa dei mancanti finanziamenti di governo, regione, enti locali". E' quanto denuncia Giulia Convertini dell'Uds Lombardia, l'Unione degli studenti.

La didattica a distanza, sottolinea Ludovico Di Muzio, rappresentante dell'Uds regionale, "non è mai scomparsa, proprio per l'incapacità di chi ci governa di garantire una didattica in presenza sicura e di qualità. Le nostre scuole non possono essere capro espiatorio della società. Siamo stufi di essere l'ultima ruota del carro. Pretendiamo garanzie sull'aumento delle corse dei mezzi pubblici, sull'ampliamento degli spazi, sulla prevenzione sanitaria, sul diritto allo studio”.