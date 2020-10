Coronavirus: controlli carabinieri nel Milanese, locale chiuso e multe

17 ottobre 2020 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - I militari hanno controllato due locali frequentati da giovani della provincia imponendo, nel primo esercizio, la chiusura per cinque giorni per non avere rispettato le norme anti contagio e comminando due sanzioni per lavoro irregolare. Nel secondo esercizio i carabinieri hanno invece contestato quattro violazioni dell'ordinanza della Regione Lombardia, fra cui mancanza di un elenco dei recapiti degli avventori e omesso distanziamento dei tavoli.

I militari hanno inoltre controllato 26 veicoli e 77 persone, contestando quattro violazioni per omesso utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per un importo complessivo di 1.600 euro.