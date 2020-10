17 ottobre 2020 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Due uomini di 28 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di droga perché sorpresi in possesso di 50 grammi di cocaina. I due, cittadini marocchini irregolari in Italia e con precedenti, sono stati controllati dagli agenti in corso Lodi. Nel corso della perquisizione personale e nelle loro abitazioni, gli agenti hanno trovato complessivamente 50 grammi di cocaina.