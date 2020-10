Milano: rubano cellulare e orologio da 9mila euro, due arresti per rapina

17 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Due uomini, cittadini marocchini di 21 e 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia per rapina aggravata in concorso a Milano. Vittima un uomo di 47 anni, che in via Lecco è stato avvicinato da due uomini e poi derubato del cellulare. Uno dei due è scappato, mentre l'altro ha finto di fare da intermediario per recuperare il cellulare. Poco dopo, però, il 47enne è stato accerchiato da cinque uomini, che lo hanno aggredito, rubandogli un orologio Rolex del valore di 9mila euro. Gli agenti sono riusciti a identificare fra via Benedetto Marcello e via Vitruvio i due uomini di 21 e 23 anni, che sono stati riconosciuti dalla vittima, e li hanno arrestati.