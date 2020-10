Bergamo: spacciano droga dalla loro abitazione, due arresti

17 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Cascina Albarotto, in provincia di Bergamo, per possesso e spaccio di droga. I due, cittadini marocchini di 29 e 40 anni, pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, avevano stabilito nel loro appartamento un centro di spaccio.

I militari, intervenuti sul posto, hanno trovato e sequestrato 12 grammi di cocaina, 68 grammi di eroina e 26 grammi di hashish, oltre a 485 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento. Due altre dosi di cocaina e di eroina, sono state trovate in possesso di un acquirente del paese che, bloccato durante l'operazione, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. I due spacciatori sono stati arrestati e portati nel carcere di Bergamo.