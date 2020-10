Milano: De Corato, 'ci voleva il Covid per chiudere i mercatini abusivi'

17 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Finalmente il sindaco Sala si è accorto della situazione di totale illegalità dei mercatini domenicali di viale Puglie dove gli abusivi vendono merce rubata alla luce del sole. Oggi, grazie al Coronavirus, Sala si è accorto che solo non vengono rispettate le norme anti-Covid, che clienti e venditori non si adeguano alle regole anti-assembramento, ma persino che si vende merce rubata". Così l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato.

"Finalmente Sala parla di luoghi franchi dove non si rispetta la legalità. desso che ha firmato le due ordinanze che sospendono le attività di questi mercatini, però, dovrà anche essere in grado di farle rispettare impiegando in modo adeguato ed efficace la polizia locale. Domani vedremo quanti vigili interverranno per allontanare questi abusivi e sgomberare l'area", conclude.