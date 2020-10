Coronavirus: in Lombardia 13 morti, salgono ricoveri in terapia intensiva (+25)

17 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Salgono in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva per Covid19. Ieri i posti occupati erano 71 - in discesa - e oggi sono 96, con 25 ricoverati in più in 24 ore. Rispetto a un giorno fa, salgono anche i ricoverati in altri reparti positivi al Covid19: sono 943, 109 in più. I guariti e i dimessi sono 154, i morti sono 13 nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.057 da inizio pandemia.

In tutto gli attualmente positivi sono 21.625 nella regione.