Coronavirus: vertice Regioni per proposte condivise, possibile incontro con Azzolina**

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Si è concluso dopo circa due ore il vertice dei governatori delle Regioni per fare fronte comune sulle misure anti-Covid e presentare proposte condivise in vista del dpcm. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si starebbe lavorando per un nuovo incontro, domani, tra le Regioni e il Governo: l'idea sarebbe quella di vedere il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per discutere e trovare una sintesi su scuola e didattica a distanza.

Durante la riunione, i governatori avrebbero parlato delle rispettive ordinanze: le misure prese finora, si apprende da fonti vicine alla Regione Lombardia, trovano tutti abbastanza d'accordo e soprattutto si condivide la necessità di tenere separate le attività lavorative e produttive, considerate essenziali, da quelle che non lo sono.

La posizione della Lombardia (ma non solo) è quella di evitare lockdown generalizzati e di chiedere al Governo di predisporre un ristoro per tutte le categorie penalizzate dalle misure anti-Covid.