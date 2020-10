Covid Germania, 4.325 nuovi casi e 12 morti

19 ottobre 2020 a

Berlino, 19 ott. (Adnkronos) - Contagi in calo in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 12 morti e 4.325 nuovi casi di Covid-19, oltre tremila in meno rispetto ai numeri record della scorsa settimana. Lo ha riferito l'Istituto Robert Koch, secondo il quale si contano 9.789 decessi e oltre 366mila infezioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. E' consuetudine che in Germania i dati successivi al weekend vedano un calo dei contagi dovuto al numero più basso di tamponi effettuati.