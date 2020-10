Come arredare una casa piccola? La soluzione made in Italy LG Lesmo

19 ottobre 2020 a

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020. Metrature sempre più ristrette e costose, appartamenti-nicchia e monolocali in affitto. Il futuro dell'immobiliare, è sempre più evidente, sarà in versione tascabile, con buona pace dei designer d'interni e degli arredatori, vittime apparenti di questa tendenza inarrestabile. Le spiegazioni a questo fenomeno sono molteplici, almeno tanto quanto le speculazioni: un costante flusso migratorio dalle campagne alle città, la bolla immobiliare e la moda. Ma come fare se si amano gli spazi ampi, i salotti ariosi e le mangiate in compagnia?

L'artigiano incontra lo Smartdesign

Come è accaduto spesso nella storia, la scintilla del cambiamento e della novità può arrivare dai luoghi più inaspettati. Ad interpretare le nuove esigenze abitative con personalità e con una giusta dose di spregiudicatezza è LG Lesmo, una singolare realtà brianzola - quella Brianza instancabile lavoratrice, "del legno" [ndr] - presente sul mercato da più di trent'anni. La risposta di LG Lesmo al nuovo trend immobiliare? Un arredo a tutti i costi trasformabile, personalizzabile e che non rinuncia al design.

Consideriamo un attimo l'impatto che può avere sulla routine abitativa quotidiana un tavolo da 10 posti a sedere: almeno una stanza ne andrebbe sacrificata, per un utilizzo decisamente sporadico anche per i più ospitali. La consolle allungabile invece occupa lo spazio di un mobiletto da ingresso, quello svuotatasche che le nonne appesantivano di suppellettili. A differenza di quei pezzi d'antiquariato però, il prodotto LG Lesmo ha un design moderno e si allunga, da 35 cm arriva a toccare anche i 5 metri e si regola in varie lunghezze intermedie.

Elementi privilegiati su cui proiettare il concept dell'arredo trasformabile, i tavoli estensibili LG Lesmo sono un altro valido esempio di come questa azienda suggerisca a gran voce di scommettere sul mobile che si adegua agli spazi (a proposito, si può ancora affermare che l'artigianato sia appannaggio della tradizione?). Anche in questo caso, un tavolo da cucina solo all'apparenza: sbloccate la sicura e tirate senza sforzo, spunteranno due guide in alluminio su cui montare un numero variabile di prolunghe.

Il nuovo modo di incorporare 3 elementi d'arredo in un unico pezzo invece ha un nome e una voce nel catalogo LG Lesmo. Si tratta degli eleganti tavolini trasformabili che, se l'apparenza non inganna, hanno tutte le carte in regola per mandare in soffitta tavolo, tavolino e tavolo da pranzo.

Sempre arredo Made in Italy in vero legno, questo prodotto sembra il classico tavolino da salotto su cui gettare distrattamente le chiavi dell'auto dopo una faticosa giornata di lavoro, se non fosse dotato di un triplice meccanismo. Come se fosse un gioco da ragazzi, nascosto all'interno del telaio si trova il sistema che consente la trasformazione: il tavolino si alza fino all'altezza desiderata e si allunga fino a superare i 3 metri.

La ciliegina sulla torta? A fare da contorno a tavoli, tavolini e consolle trasformabili, le sedie pieghevoli in legno LG Lesmo, che in perfetta armonia con la filosofia aziendale si piegano per essere riposte anche negli spazi più angusti: 6 sedie in meno di 30 cm.

