Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza

19 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnerà domani al Quirinale le onorificenze al merito della Repubblica italiana (Omri), conferite il 3 giugno scorso a cittadini di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus. Riconoscimenti attribuiti ai singoli, che vogliono simbolicamente rappresentare, spiega la Presidenza della Repubblica "l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali".

La cerimonia di domani è prevista alle 11.30, ma per ovvie ragioni legate al rispetto dei protocolli sanitari non è prevista la presenza della stampa, che potrà comunque seguire l'evento in diretta streaming. Questo l'elenco delle persone che riceveranno l'onorificenza.

Annalisa Malara e Laura Ricevuti, rispettivamente, anestesista di Lodi e medico del reparto medicina di Codogno, sono le prime ad aver curato il paziente 1 italiano.