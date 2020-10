Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (5)

19 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Bruno Crosato, in rappresentanza degli Alpini della Protezione civile del Veneto che hanno ripristinato in tempi record 5 ospedali dismessi della Regione.

Mata Maxime Esuite Mbandà, giocatore per il Zebra Rugby Club e per la nazionale italiana, volontario sulle ambulanze per l'Associazione Seirs Croce gialla di Parma.

Marco Buono e Yvette Batantu Yanzege della Croce rossa Riccione hanno risposto all'appello della Lombardia che chiedeva aiuto a medici e personale con ambulanze.

Renato Favero e Cristian Fracassi, il medico che ha avuto l'idea di adattare una maschera da snorkeling a scopi sanitari e l'ingegnere che l'ha realizzata.