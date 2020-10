19 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Questa assemblea è una delle prime vittime di questa nuova modalità di svolgimento delle riunioni in streaming per effetto del Dpcm di ieri e ringrazio la presidente Farina per essere riuscita ad organizzare in così poco tempo attenendosi alle nuove modalità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento da Palazzo Chigi all'assemblea annuale dell'Ania.