Milano: spaccio di droga ed evasione, due arresti della Polfer

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Venerdì scorso gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino di 24 anni originario del Pakistan per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti, durante un servizio mirato all'interno dello scalo ferroviario di Milano Certosa, hanno notato alcuni giovani che parlavano di acquistare della droga da un giovane che sarebbe arrivato a momenti. Poco dopo il 24enne si è avvicinato al gruppo, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti e trovato in possesso di 100 grammi di hashish e la somma di quasi 300 euro.

Il secondo arresto è avvenuto nella stazione ferroviaria di Milano Centrale durante i controlli ad un treno diretto a Como. I poliziotti hanno identificato un uomo che dagli accertamenti in banca dati è risultato agli arresti domiciliari in provincia di Taranto. Il 29enne di origine romena senza aver chiesto alcuna autorizzazione per allontanarsi dalla propria abitazione ha cercato di raggiungere il fratello a Como, ma è stato bloccato e arrestato per il reato di evasione.