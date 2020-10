Mes: Meloni, 'Conte ci dà ragione, non è regalo, si mettano anima in pace'

19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Conte ci dà finalmente ragione: il Mes non è un regalo, il presunto risparmio è assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes si mettano l'anima in pace". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.