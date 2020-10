19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - ''Con la legge di bilancio investiamo innanzitutto nei giovani. Dal prossimo anno, infatti, scatta la decontribuzione al 100% per tre anni per le aziende che assumono lavoratori under 35''. Lo scrive il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, su Facebook.