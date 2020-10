19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "L'importo complessivo della manovra è di 39 miliardi di euro, 24 miliardi per la legge di bilancio e 15 vengono collegati al programma Next Generation Eu". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti della manovra. "Sono risorse significative, nonostante il costesto difficile che stiamo vivendo''.