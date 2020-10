Manovra: Conte, 'piano Italia cashless da dicembre'**

19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il piano Italia cashless partirà già da dicembre per un sistema più digitale e trasparente con vantaggi sia per i consumatori che per i commercianti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti della manovra varata.

Il piano Italia cashless "consentirà a tutti gli acquirenti che acquistano con carte e app rimborsi sino al 10%, con un super cashback fino a 3mila euro per chi userà la carta e con la lotteria degli scontrini", il tutto "senza svantaggiare chi, per ragioni personali, resta legato all'uso del contante".