Governo: Conte, 'opportuno confronto maggioranza e patto per fine legislatura'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Siccome anche alcune forze di maggioranza hanno chiesto un momento di confronto per avere e dare nuova linfa all'azione di governo, auspico e ritengo quanto mai opportuno che ci sia un confronto politico per definire le priorità e un patto in vista del periodo di fine legislatura". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"In questa fase il M5S, che è una forza di maggioranza, ha già fissato un appuntamento importante come gli stati generali, che si terranno da qui a qualche giorno. Credo sia opportuno consentire al Movimento di definire questo passaggio, è una forma di rispetto verso di loro, almeno che non vogliano anticipare questo appuntamento".