Manovra: in Dpb revisione spesa Pa, risparmi pari allo 0,052% pil in 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e una revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche che però prevede risparmi solo dal 2023 e che saranno pari allo 0,052% del pil. E' uno degli obiettivi della politica di bilancio previsto nel testo del Dpb visionato dall'Adnkronos. I risparmi, si sottolineano, saranno "prodotti attraverso la revisione delle procedure amministrative o organizzative, il definanziamento di progetti in relazione alla loro efficacia o priorità e la revisione dei meccanismi o parametri che determinano le esigenze di spesa". La rimodulazione di altre spese sarà effettuata "in base alle priorità e della tempistica dei trasferimenti a vari enti in base alle effettive esigenze dello stato di avanzamento dei lavori, mantenendo comunque invariato il totale complessivo delle risorse destinate agli interventi".