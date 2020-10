19 ottobre 2020 a

Parigi, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) - Brigitte Macron, la moglie del presidente francese, non sarà mercoledì alla cerimonia per il professore Samuel Paty perché è entrata in quarantena per una settimana dopo essere stata in contatto con un positivo al Coronavirus. La première dame francese non presenta sintomi, secondo quanto reso noto.