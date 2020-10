Manovra: Dpb, per 2021 bonus bebè e proroga congedo paternità di 7 giorni

19 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Per il 2021 "sarà confermata la proroga del congedo obbligatorio di paternità con la durata di 7 giorni, già in vigore nel 2020" e confermata anche per l'anno prossimo "l'assegno di natalità", il cosiddetto bonus bebè. E' quanto emerge da una bozza del Dpb nel quale emerge che è prorogato "anche fino a tutto giugno 2021" il bonus vacanze. Gli effetti finanziari di queste misure pesano nel 2021 per 0,005% del pil e per 0,004% del pil nel 2022.