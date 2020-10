Più comfort e convenienza nell'abbigliamento moto: MG MotoStore

20 ottobre 2020 a

a

a

(Palermo, 20 ottobre 2020) -

Palermo, 20 Ottobre 2020. Caschi, abbigliamento moto e accessori espressione di alta qualità, ergonomia ed eccellente comfort che distinguono solo i brand leader di settore. Un'offerta presentata a prezzi competitivi, con sconti fino al 70%, e con il vantaggio di un'assistenza professionale, fornita da chi è sul mercato dal 1998. È ciò che caratterizza la shopping experience offerta da MG MotoStore, l'e-commerce per gli amanti delle due ruote.

Oltre alla spedizione gratuita nell'intero territorio nazionale per ordini di oltre 200 euro, i vantaggi di scegliere www.mgmotostore.com riguardano la convenienza e selezione della proposta. Tra i marchi in catalogo figurano infatti Belstaff, Clover, Givi, Rev'it, Spidi, Agv, Nolan, Momo design, Alpinestars, solo per citarne alcuni.

Quanto alle tipologie di articoli, il motociclista trova, senza difficoltà, ciò che desidera per vivere il mondo delle due ruote proprio come preferisce. Ci sono giubbotti, pantaloni, tutte, scarpe, stivali, guanti, gilet, protezioni, scaldacollo, abbigliamento antipioggia e termico.

Ma anche caschi componibili, integrali, demi-jet, jet, modulari, motard. E poi accessori, dai bauletti ai kit viaggio, elettronica e antifurti. Le proposte più competitive sono raccolte nella sezione Outlet, decine di articoli a prezzi imperdibili.

Assistenza dedicata, pagamenti anche rateali e recensioni certificate

Le spedizioni avvengono esclusivamente mediante corrieri affidabili, capaci di garantire rapidità (consegna in 72-96 ore) e articoli perfettamente integri. Per assicurare al cliente la migliore esperienza d'acquisto, da vivere nella massima serenità, i sistemi di pagamento non prevedono alcun rischio.

Le opzioni disponibili sono carta di credito, bonifico bancario, PayPal e Scalapay. Quest'ultima soluzione consente di pagare in tre pratiche rate del medesimo importo, senza dover affrontare interessi.

Un'altra prerogativa di MG MotoStore è la preparazione dell'assistenza dedicata. Gli esperti dell'azienda, la cui sede è a Palermo, combinano passione per le moto e presenza nel mercato da oltre 20 anni.

Le centinaia di opinioni riportate da Trovaprezzi.it rivelano l'attenzione verso la soddisfazione del cliente: il giudizio medio è di 4,9/5. E con il Black Friday, in programma venerdì 27 novembre, gli sconti si moltiplicano. Restare aggiornati con le ultime novità è facilissimo, basta visitare www.mgmotostore.com e iscriversi alla newsletter.

PER APPROFONDIMENTI

https://www.mgmotostore.com/it/manufacturers/momodesign

https://www.mgmotostore.com/it/manufacturers/nolan

https://www.mgmotostore.com/it/caschi-moto/caschi-motard/

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency