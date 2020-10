Yeastar ospiterà l'evento di lancio virtuale per il suo centralino di serie P di nuova generazione

20 ottobre 2020 a

XIAMEN, Cina e DALLAS, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), il principale fornitore mondiale di sistemi di centralino per PMI, ha annunciato oggi che presenterà il suo nuovo prodotto, il centralino di serie P, durante un evento di lancio virtuale che si terrà martedì 27 ottobre alle 10.00 CET, con presentazione dei prodotti e una sessione di domande e risposte dal vivo. Già protagonista importante nel mercato delle comunicazioni delle PMI a livello globale, Yeastar sta ora cercando di soddisfare, con il suo nuovo prodotto, le esigenze delle PMI che nutrono aspettative più elevate.

L'evento live verrà trasmesso in streaming sulle seguenti piattaforme:

Yeastar ha rilasciato un video teaser di ciò che gli utenti possono aspettarsi, rivelando alcune fantastiche funzionalità del centralino di serie P. Come passo importante per rafforzare il portafoglio di Yeastar, il centralino di serie P combina voce, mobilità, presenza, call center, applicazioni Web, collaborazione e molto altro ancora per offrire prestazioni superiori a qualsiasi sistema di centralino medio. L'evento di lancio mostrerà alle piccole e medie imprese come possono affidarsi a Yeastar per migliorare le comunicazioni aziendali con un sistema "PBX-Plus-More" che offre più funzionalità, comodità e possibilità.

"Siamo molto entusiasti del lancio del sistema di centralino di serie P e del nostro primo evento di presentazione live", ha dichiarato Alan Shen, CEO di Yeastar. "Con una crescente tendenza alla trasformazione digitale e la nuova normalità del lavoro da remoto, le aspettative delle PMI sui sistemi di centralino sono sempre più elevate. Le PMI non cercano soltanto funzionalità di telefonia, ma anche esperienza utente, facilità di gestione, produttività aziendale e soddisfazione dei clienti. È per questo che abbiamo deciso di immettere la serie P sul mercato, per soddisfare al meglio le esigenze dinamiche delle PMI".

Il centralino di serie P è stato lanciato in versione beta a settembre, ha avuto riscontri positivi da oltre 400 clienti beta esperti e appassionati e sarà pubblicamente disponibile dopo l'evento di lancio il 27 ottobre.

Informazioni su Yeastar

Yeastar fornisce centralini VoIP basati su cloud e in sede per le PMI e offre soluzioni UC (Unified Communications, Comunicazioni unificate) che connettono la forza lavoro e i clienti in modo più efficiente. Fondata nel 2006, Yeastar si è affermata come leader globale nel settore con una rete mondiale di distributori e rivenditori a valore aggiunto e oltre 200.000 clienti. I clienti Yeastar apprezzano le soluzioni di comunicazione di semplice gestione e utilizzo, che vengono costantemente riconosciute per i loro alti livelli di prestazioni e innovazione. Per ulteriori informazioni su Yeastar, visitare il sito www.yeastar.com.

Contattare:

Aviva Li+86-592-5503301 Ext: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg