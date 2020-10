Come difendere gli asset aziendali? DEFENSIS, la corporate security per le imprese italiane

20 ottobre 2020 a

(Milano, 20 Ottobre 2020) - Milano, 20 Ottobre 2020 - DEFENSIS è tra le aziende leader in italia per i servizi di corporate security per le imprese italiane, sia per la consulenza nella gestione e mitigazione del rischio, sia con investigazioni puntuali in caso di frode interna o esterna. Gli interventi infatti possono essere preventivi, per ridurre i rischi, sia ex-post, con una consulenza per la gestione di crisi ed emergenze. Con DEFENSIS l'esperienza professionale nella gestione di informazioni e situazioni critiche diviene valore per i clienti. DEFENSIS fa parte di un Gruppo operativo dal '72 in molti Paesi, specializzato nel campo dell'intelligence. A disposizione del cliente viene messa una squadra di professionisti con almeno dieci anni di esperienza in ambito Security, Fraud Auditing, Digital Forensic o Investigazione all'interno di strutture private o pubbliche.

Tra i più richiesti servizi tecnici offerti, citiamo ad esempio le bonifiche ambientali, i servizi di cybersecurity Italia, le perizie forensi, le due diligence, le investigazioni. Le perizie forensi, nello specifico, vengono condotte in conformità alla normativa e alle best practice internazionali, di cui fanno parte la ripetibilità della perizia svolta, la relazione tecnica completa di dettagli circostanziati e documentazione adeguata della catena di custodia.

In merito ai servizi di cybersecurity Italia, DEFENSIS apporta le proprie competenze grazie a servizi di vulnerability assessment e di verifica delle adeguate misure di sicurezza, adottando come linee guida la ISO 27001 e il framework NIST (National Institute of Standard and Technology). Attivi nell'intero scenario nazionale, con un approccio caratterizzato da rapidità ed efficienza, i tecnici di DEFENSIS agiscono sia con attività preventive di attacchi esterni, come ad esempio attacchi ManInTheMiddle e Phishing, sia nelle fasi di incident response in cui risalire al paziente zero con rapidità è fondamentale per procedere con una remediation efficace.

DEFENSIS svolge inoltre l'attività di CTP (Consulente Tecnico di Parte) per prestigiosi studi legali e opera in qualità di consulente tecnico informatico in rilevanti casi penali.

Con l'obiettivo di sostenere lo scambio di know-how e best practice in ambito corporate security, DEFENSIS collabora con numerose associazioni di categoria. Tra queste figurano Aidp, Gidp, Aicis e Assolombardia.

Investigation & Forensics Award e certificazioni di qualità

Il lavoro dell'agenzia investigativa è stato premiato in occasione dell'evento Investigation & Forensics Award 2018. DEFENSIS ha vinto il primo premio per l'innovazione tecnologica. Il riconoscimento è legato alla creazione di Fraudpattern.com, software per le rilevazioni di frodi interne, furto di informazioni e white collar crime.

Il 2019 è segnato dall'acquisizione di due importanti certificazioni, che rappresentano, per il cliente, la garanzia di un sistema di gestione della qualità e la sicurezza nel trattamento delle informazioni: ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.

DEFENSIS è inoltre la prima società nel nostro Paese impegnata in CTP e white collar crime ad aver conseguito la certificazione ISO 27001.

Grazie a DEFENSIS, gli asset di valore della propria azienda possono finalmente essere protetti. Per scoprirne servizi, consulenza e contatti, basta visitare www.defensis.it.

