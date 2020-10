Coronavirus: Mattarella, 'ricordare tanti morti per aiutare malati'

20 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "In questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del coronavirus, ai tanti che sono morti in servizio, nel prestare cure e assistenza a coloro che erano malati. E' un ricordo che non deve abbandonarci, una riconoscenza che deve essere mantenuta nel tempo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza.