Coronavirus: Mattarella, 'fiducia in capacità di affrontare emergenza'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Queste onorificenze hanno un significato di fiducia per il nostro Paese, che nelle difficoltà è capace di trovare risorse umane e di impegno che gli consentono di superarle ed affrontarle. Questo è importante particolarmente adesso: ci troviamo nuovamente in un momento difficile, sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza, questo richiede di avere non soltanto le capacità di fronteggiarla, ma anche fiducia nelle possibilità che il nostro Paese ha di superarla e di risolverla". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza.

"Questo periodo -ha aggiunto il Capo dello Stato- va affrontato sapendo che abbiamo maggior preparazione di quanto non si verificasse a marzo ed aprile, investiti da un fenomeno sconosciuto, senza elementi di esperienza pregressa. Questo ci consente di affrontarlo adesso con maggiore fiducia, con senso di responsabilità".