Luce e gas, italiani preoccupati dalle utenze. Come risparmiare

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Italiani preoccupati dalle utenze. A rivelarlo è uno studio di Selectra (selectra.net), la piattaforma che mette a confronto le offerte di luce e gas, che sottolinea come con ottobre si raggiunga il picco con + 35% di operazioni, tra nuove attivazioni e cambi fornitore, rispetto alla media dei mesi non autunnali. A dimostrarlo anche i dati del comparatore di tariffe di Selectra: la quantità delle richieste di confronto nei mesi autunnali aumenta in media del 15% rispetto al resto dell'anno, raggiungendo un incremento del 20% ad ottobre.

Un andamento che non è stato scombussolato dall'emergenza sanitaria e che viene confermato anche nelle prime due settimane di ottobre 2020. Con l'avvicinarsi della stagione fredda la fornitura di gas diventa la prima preoccupazione. La necessità di riscaldare le case e la paura delle bollette troppo alte nei mesi invernali spinge gli italiani a provvedere ai contratti per la fornitura del gas, cercando soluzioni più economiche e tariffe più vantaggiose.

I volumi delle operazioni legate alle utenze domestiche del gas nel periodo compreso tra il 22 settembre e il 21 dicembre registrano infatti una crescita superiore al 40% rispetto alla media del resto dell'anno. Ottobre si aggiudica il primato assoluto con quasi il doppio delle operazioni effettuate rispetto alle altre stagioni. Con una dinamica meno importante ma altrettanto evidente, anche le operazioni legate alla fornitura dell'energia elettrica registrano un aumento di quasi un 20% nei mesi autunnali rispetto al resto dell'anno, con un picco del circa 25% che spetta sempre al mese di ottobre.

Quest'anno, con l'aumento delle tariffe di luce e gas sul Mercato tutelato, gli Italiani hanno un motivo in più per rivedere subito le proprie utenze, soprattutto per chi si affida ancora al Servizio di Maggior Tutela.

Secondo i dati del comparatore di Selectra confronto.luce-gas.it, attivando un'offerta conveniente del mercato libero oggi, una famiglia può risparmiare fino a 53 euro/anno nella bolletta della luce e fino a 90 euro/anno in quella del gas cui vanno aggiunti eventuali servizi extra o buoni di benvenuto.

Per districarsi nel complesso mondo delle offerte di luce e gas, Selectra ha inoltre stilato tre consigli pratici per scegliere l'offerta giusta e risparmiare in bolletta.

1. Mettere a confronto i prezzi. Le offerte di luce e gas sul mercato sono tante, e per scegliere quella più conveniente è fondamentale partire con un'operazione di confronto. Negli scorsi anni, i cittadini che passavano in casa soprattutto i pomeriggi e i weekend trovavano molto più conveniente la tariffa bioraria, ma ultimamente la differenza tra le tariffe monorarie e quelle biorarie si è attenuata. Oggi è consigliabile orientarsi più sul prezzo che sulla tipologia della tariffa, soprattutto in un anno in cui il tempo passato in casa è decisamente aumentato a causa della pandemia.

2. Consultare le recensioni. Oltre al prezzo, bisogna sempre valutare la qualità del servizio del fornitore, anche in base alle recensioni degli utenti.

3. Informarsi sui bonus e servizi extra. Sul mercato libero i clienti possono scegliere offerte con servizi extra utili, come ad esempio la manutenzione della caldaia compresa nell'offerta del gas. Inoltre, tanti fornitori del mercato libero oltre ad un prezzo competitivo propongono vari tipi di bonus, sconti e promozioni per i nuovi clienti.