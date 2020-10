P&G Italia: cambio ai vertici, Paolo Grue nuovo presidente e ad

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Labitalia) - Cambio ai vertici della Procter & Gamble in Italia. Dal 1° gennaio 2021, Paolo Grue, direttore commerciale della filiale italiana della multinazionale americana, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di P&G Italia, subentrando a Franco Giannicchi che volerà a Panama per assumere il ruolo di Senior Vice President della categoria Cura dei Tessuti e della Casa con responsabilità per tutto il mercato dell'America Latina. A succedere a Paolo Grue come Direttore Commerciale di P&G Italia sarà Luca Merlo, di ritorno da una esperienza nel quartier generale di Ginevra. Paolo Grue, abruzzese 47 anni (sposato, 2 figli), è entrato in P&G Italia nel 1998. Dopo varie e crescenti esperienze nella divisione commerciale, ha gestito come leader il mercato Nord Europeo a Stoccolma trasferendosi poi nel 2008 a Ginevra nella divisione Cura dei Tessuti e della Casa dove ha occupato diversi ruoli europei e mondiali. Nel 2015 è diventato Direttore Commerciale di P&G in Italia con responsabilità delle politiche commerciali per il mercato italiano, del trade marketing e delle strategie di vendita. Grue è il primo Presidente ed Amministratore Delegato nella storia della P&G in Italia proveniente dall'area commerciale.

"È con grande emozione che accolgo questo nuovo e importante incarico – ha dichiarato Paolo Grue, nuovo Amministratore Delegato P&G Italia -. Sono entrato in Procter & Gamble a Roma 22 anni fa, ed essere scelto oggi per guidare la filiale dove ho iniziato il mio percorso di carriera, è una immensa soddisfazione. L'Italia è uno dei mercati più importanti per P&G e prendo questa responsabilità con la certezza di poter contare su una organizzazione formidabile come quella italiana, mettendo a frutto le esperienze maturate negli anni occupandomi delle strategie commerciali e costruendo su quanto di eccezionale fatto da Franco Giannicchi. Lascio la Divisione Commerciale nelle mani di un collega, Luca Merlo, come me cresciuto in quest'area. Sono convinto che con l'aiuto di tutti saprà indirizzare al meglio le strategie commerciali dei prossimi anni".

Luca Merlo, torinese 40 anni (sposato, 3 figli), è in P&G Italia dal 2003. Lungo la sua carriera ha sviluppato una solida esperienza nelle vendite e nel marketing, ha guidato con successo il lancio di nuovi prodotti sul mercato e la progettazione di strategie innovative di go to market. Nel 2015 è diventato Direttore Commerciale Associato di P&G Italia e nel 2018 Leader commerciale Braun per l'Europa e Global Female Grooming Trade Marketing, spostandosi da Roma a Ginevra e guidando un team composto da 130 persone. Da luglio 2020 è Direttore Commerciale per l'Europa, con il compito di sviluppare una strategia commerciale capace di rispondere alle nuove esigenze del retail 4.0, ed è responsabile delle partnership esterne con l'obiettivo di guidare la trasformazione del settore attraverso un accesso al mercato incentrato sui dati e sull'intelligenza artificiale. "Tornare in Italia per assumere il ruolo di Direttore Commerciale è un grande onore. Raccolgo il testimone da Paolo Grue che negli ultimi 5 anni ha guidato al meglio l'organizzazione commerciale attuando una vera e propria rivoluzione nel modo di approcciare il mercato. Le sfide che abbiamo davanti sono stimolanti e mi impegnerò al massimo per continuare a far crescere la nostra organizzazione e sviluppare ulteriormente la partnership con i nostri clienti" ha commentato Luca Merlo, Direttore Commerciale P&G Italia.