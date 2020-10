Covid, Zafarana (GdF): "Importanti segnalazioni da antiriciclaggio su illegalità"

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "La pandemia ha favorito innovativi sistemi illegali nella fornitura di beni e servizi e nell'ottenimento delle agevolazioni a sostegno di famiglie e imprese. E ha esposto le stesse al rischio di pratiche usuraie, tutti fenomeni questi su cui la nostra attenzione è massima. In tale prospettiva sono state di grande ausilio anche le segnalazione di operazioni sospette veicolate dal sistema anti-riciclaggio che opportunamente classificate hanno consentito di cogliere significativi indici di anomalia". Lo ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, in audizione davanti alle commissioni riunite Giustizia e Finanze, in relazione a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. "Ho quindi disposto che venisse conferita assoluta priorità ai flussi segnaletici in argomento specie se collegati a tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia, di sviamento di sussidi pubblici e agli abusi di mercato - conclude - Sono quasi 2mila in pochi mesi i contesti su cui si sono già sviluppati o sono in corso mirati approfondimenti".

Lo stesso Zafarana fa il punto sull'emergenza Coronavirus in un intervento dal titolo 'Una sfida impegnativa, delicata e complessa', pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra. "Dall'inizio dell'emergenza, l'impegno del Corpo è stato costante: nelle prime fasi più orientato all'attuazione delle misure di sicurezza e all'individuazione di frodi e manovre speculative; oggi principalmente indirizzato a supportare il processo di rilancio del sistema produttivo del Paese. Una sfida impegnativa, delicata e complessa la nostra, che richiede una pronta capacità di adattamento ai nuovi scenari e solerte abilità nella riorganizzazione dei processi lavorativi, previa riclassificazione degli ordini di priorità", spiega il generale.

"Come agire e quali siano i pericoli da sventare ci è ben chiaro - spiega - Come lo sono gli obiettivi: proteggere le persone oneste e le imprese sane, impedendo che i sacrifici comuni siano messi a repentaglio dai tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-imprenditoriale del Paese, dall'usura, dal riciclaggio, dalle truffe e dalle frodi in danno dei consumatori, dalle pratiche commerciali scorrette e dalle manovre distorsive sui prezzi. Ma è quanto, in pratica, da sempre facciamo e, oggi più che mai, siamo determinati a fare, con rinnovato vigore e forza, per continuare a ripagare con azioni concrete la fiducia che in noi ripone il Paese".

"Il 2020 - sottolinea Zafarana - sarà ricordato come l'anno in cui il mondo intero è stato sconvolto da una pandemia dai risvolti umani, sociali ed economici drammatici. Il Covid-19, un nemico invisibile e sconosciuto, un virus talmente insidioso da rievocare epidemie di lontana memoria, che pensavamo oramai relegate alle pagine dei libri di storia".

"Momenti difficili, quelli vissuti da tutti noi, contrassegnati da profondi cambiamenti e funestati dallo stillicidio di bollettini che, con la cruda freddezza dei numeri, hanno scandito, per giorni e giorni, l'aumento delle contaminazioni e dei lutti, e con essi, la parallela crescita di un generalizzato senso di disorientamento e di timore fra gli italiani'', aggiunge.

"Al virus la Guardia di Finanza ha pagato il proprio doloroso tributo, attestato dalla perdita di alcuni suoi uomini, strappati alla vita nel pieno degli anni e delle forze - scrive ancora il comandante generale della Guardia di Finanza - Ma il Covid non ha fatto sconti a nessuno: non ne ha fatti a chi, durante il lockdown, non si è potuto mai fermare né a chi, al contrario, ha dovuto interrompere la propria attività e oggi deve, con fatica, recuperare il terreno perso".