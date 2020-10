Lombardia: Fontana, 'contro di me brutta pagina televisione, da Report palesi menzogne' (2)

20 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Per il governatore sono stati "sessanta interminabili minuti di trasmissione sulla terza rete di Stato in cui nell'ordine viene visto un mio gesto di generosità, compiuto con la leggerezza di chi non ha nulla da nascondere per mantenere in equilibrio i rapporti familiari, come escamotage per coprire una operazione di favoritismo andata male; si esamina al microscopio la carriera di mia figlia al fine di attaccare 800 euro di parcella, senza tener conto che gli elenchi dei legali accreditati presso un ente soggiacciono a principi di trasparenza, controllo e turnazione che sono stati sempre osservati".

Nella parte dedicata al Comune di Varese si parla di "una vecchia vicenda descritta in chiave complottistica e degna dei peggiori film di spionaggio e comunque già favorevolmente giudicata dalla magistratura e per di più infarcita da Report con palesi menzogne". Infine, dice il governatore, "l'apoteosi della malvagità: il vile tentativo di coinvolgere il mio nome alla ndrangheta e tangenti parlando di mappa del potere in Lombardia. Una insinuazione gravissima gratuita e di inaudita scorrettezza". Detto questo, "torno al lavoro più motivato di prima e più ricco della solidarietà che mi è giunta in queste ore".