Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Fruttuosa e approfondita conversazione con Ursula Von der Leyen. Coordinamento europeo su Covid19, Global Health Summit, Recovery Fund, Migrazioni e rapporti Ue-Uk al centro dei colloqui. Fianco a fianco con la Commissione Ue in vista del Vertice globale sulla salute ospitato in Italia". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.