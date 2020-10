Coronavirus: report Iss, età media positivi 41 anni, 60% asintomatico

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - E' di 41 anni l'età media dei casi risultati positivi a Covid-19 negli ultimi 30 giorni in Italia. Nel 51,9% dei casi si tratta di uomini e solo nel 10,9% dei casi di persone over 70. E' quanto emerge dall'aggiornamento pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, secondo cui in oltre il 60% dei casi si tratti di soggetti asintomatici o paucisintomatici, dato che sale ben oltre il 75% nel caso dei bambini e ragazzi da 0 a 19 anni.

Infine, sono 3.600 i casi positivi registrati negli ultimi 30 giorni fra gli operatori sanitari, su un totale di 106.705, con 29.736 guariti e 731 decessi.