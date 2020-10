La lettura della Bibbia come nutrimento dello spirito e dell'anima

20 ottobre 2020 a

a

a

(Milano, 20 ottobre 2020) - Ultimamente la vita spirituale di ognuno sta risentendo molto delle condizioni sociali e geopolitiche che stiamo vivendo. Il catechismo e l'oratorio, fino a qualche mese fa i principali momenti di contatto dei giovani con la fede, adesso sono impraticabili a causa delle misure di contenimento del Covid-19.

Come fare dunque per avvicinare i giovani (e non solo) alla fede? Stimolandoli nella loro conoscenza. Spesso si passa più tempo a leggere libri sulla Bibbia che a leggere la Bibbia stessa. Questo succede soprattutto perché le Scritture devono essere interpretate. Ci deve essere uno studio alla base della lettura della Bibbia, intrisa di versetti e capitoli, il quale rende a volte ostico per alcune persone immergersi nella lettura della Parola di Dio. Molte di loro hanno preferito imparare e crescere leggendo le riflessioni di qualcun altro sulla Parola di Dio piuttosto che immergersi in essa.

Leggere la Sacra Bibbia per il solo gusto di leggerla non è sufficiente: affinché la parola divina possa fare breccia nel nostro spirito dobbiamo lasciare che la Bibbia stessa ci attraversi.

La Bibbia è ispirata da Dio (2 Timoteo 3:16), ma lo è anche la mia lettura? Sto ascoltando e confido nell'unzione dello Spirito mentre leggo? (1 Giovanni 2:20, 27)

Un cristiano, tuttavia, è molto più probabile che noti la fonte di questa carenza spirituale nata dalla mancanza di una lettura consapevole di questo testo sacro: la Parola di Dio è infatti destinata a permeare ogni aspetto della sua vita. La conoscenza della Bibbia, infatti, dovrebbe trasformare ogni fedele nell'”aroma di Cristo" (2 Corinzi 2:15).

A tal proposito le edizioni contemporanee delle Sacre Scritture, come La Bibbia, Scrutate le Scritture, nascono e sono redatte allo scopo di rendere fruibile e soprattutto accessibile a ogni fedele o semplice amante delle tradizioni dei popoli del passato, della storia e della cultura su cui si basa la nostra umanità, questo testo così prezioso. I capitoli sono anticipati da una introduzione che evidenzia gli aspetti storici e letterari di ciò che ci si appresta a leggere nelle pagine seguenti; le tavole cronologiche e l'atlante dei luoghi menzionati rendono ancora più completa la panoramica che ci si pone dinanzi.

La chiave è riuscire a contestualizzare nella mente le rivelazioni apprese nella Bibbia, finché non penetrano nel cuore e nell'anima. Scrutare le Scritture vuol dire intraprendere un percorso che dalla ricerca di significato porta alla comprensione di sé.

La Bibbia, Scrutate le Scritture è ricca di “NOTE DI SCRUTATIO”, veri e propri percorsi tematici all'interno dell'intera Scrittura su altrettanti temi biblici. Ogni percorso tematico può collocare il lettore in un contesto nuovo, affiancandolo ad uno di vita vissuta, donandogli così la possibilità di rendere tangibile la parola di fede in un contesto di quotidianità. Puoi trasformare le idee frutto della tua lettura della Bibbia in preghiere abituali legandole a cose che vedi regolarmente nel tuo ambiente. Ad esempio, vedi una nuvola e automaticamente preghi: "Sì, Signore, fai delle nuvole i tuoi carri - sei meravigliosamente al lavoro intorno a me in questo momento!" (Salmo 104: 3.)

Leggere la Bibbia permette al lettore di scoprire la storia del rapporto tra il creatore e la creazione, creazione di cui tutti gli uomini fanno parte. Basta prendere la Bibbia dallo scaffale per andare incontro a un'esperienza avvolgente della Parola di Dio.

Per maggiori info: https://www.unicalmondo.com/