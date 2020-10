Tpl: Terzi a Granelli, 'Regione Lombardia unica a investire risorse ingenti'

20 ottobre 2020 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "Segnalo all'assessore Granelli che la Lombardia è l'unica Regione in Italia a mettere risorse proprie per il Trasporto pubblico locale: annualmente stanziamo 440 milioni di euro per integrare il Fondo nazionale trasporti (Fnt). Queste risorse, che nessun altro stanzia, improvvisamente per Granelli non valgono? Se non vuole le risorse regionali basta che lo dica: altri ne faranno sicuramente buon uso". Così l'assessore lombardo a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, replica alle polemiche dell'assessore comunale di Milano, Marco Granelli.

"Si tratta di uno sforzo importante che va nella direzione di sopperire a una ripartizione dei finanziamenti statali penalizzante per la nostra Regione: la Lombardia muove quasi il 24% dei passeggeri a livello nazionale ma ottiene risorse del Fnt pari solo al 17%. Per questo abbiamo più volte chiesto al Governo di rivedere le quote e aumentare gli stanziamenti per i lombardi. A Granelli - dice Terzi - chiediamo un po' di serietà e di occuparsi di controllare gli assembramenti in metropolitana, segnalati da più parti. Ma forse è più impegnato a riempire la città di monopattini che hanno creato non pochi problemi di sicurezza stradale".