Covid, controlli Nas in piscine e palestre

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos Salute sono in corso controlli dei Carabinieri del Nas in piscine, palestre e altre attività per verificare l'attuazione delle misure di contenimento contro Covid-19. Questa estate i Nas si erano concentrati sulle aree turistico-balneari e sulla ristorazione, come è emerso anche dalla presentazione dei risultati dell'operazione Estate Tranquilla. Ora continua l'attività di controllo sulla ristorazione e si è intensificata quella su piscine e palestre.