Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Con il premier spagnolo Pedro Sanchez "abbiamo ribadito l'auspicio che Next generation Eu parta il primo gennaio 2021, senza ritardi: i nostri cittadini non possono aspettare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con Pedro Sanchez.