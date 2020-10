20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sulla questione migranti il Consiglio europeo "deve definire un meccanismo che funzioni, che sia equilibrato non solo sul lato della responsabilità, ma anche della solidarietà, in modo che ci sia un sistema bilanciato che favorisca realmente le redistribuzioni e anche i rimpatri". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con Pedro Sanchez.