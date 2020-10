Coronavirus: associazioni imprese, 'preoccupati da restrizioni negozi in Lombardia'

20 ottobre 2020 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Il provvedimento annunciato da Regione Lombardia che prevede la chiusura nei fine settimana degli spazi della media e grande distribuzione non alimentare, tra cui i centri commerciali, e che impone la chiusura anticipata alle 23 dei pubblici esercizi, "desta molta preoccupazione" nelle imprese associate a Cncc, Confcommercio Lombardia, Confimprese, Federdistribuzione e Fipe.

Il mondo del commercio non alimentare e della ristorazione "è già stato messo a dura prova durante i mesi di lockdown, con gli esercizi chiusi e vendite azzerate che, alla situazione attuale, prevedono a fine anno una stima di perdite del fatturato ben superiori al 30%. Stime molto alte di perdita anche per i pubblici esercizi nell'ordine di decine di milioni di euro al mese". I negozi della media e grande distribuzione, i centri commerciali e i pubblici esercizi "sono stati tra le prime realtà ad adeguarsi ai protocolli di sicurezza, gestendo l'affluenza e la sanificazione degli ambienti, rilevando la temperatura e dotando di prodotti igienizzanti i clienti. La sicurezza di clienti e collaboratori è sempre stata messa al primo posto", si sottolinea in una nota congiunta.

"Dalla riapertura degli scorsi mesi i punti vendita hanno dato costantemente mostra di poter esercitare la propria attività in totale sicurezza, offrendo le garanzie necessarie ai cittadini e contribuendo a contenere la pandemia. Il coprifuoco serale, con la chiusura anticipata dei pubblici esercizi ha risvolti dubbi in termini di efficacia nella prevenzione del contagio ma avrà conseguenze certamente devastanti nella propensione a frequentare le attività di ristorazione. Per contro, l'anticipo della chiusura rischia semplicemente di favorire code e assembramenti, proprio quello che, in teoria, si vuole evitare", si sottolinea.