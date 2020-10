Coronavirus: Fontana, 'al via test antigenici rapidi nelle scuole'

20 ottobre 2020 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "E' iniziata, in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle Ats della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi antigenici rapidi il cui esito si ottiene in circa 15 minuti. L'obiettivo è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.