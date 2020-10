Coronavirus: Fontana, 'al via test antigenici rapidi nelle scuole' (2)

20 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Questa sperimentazione, in particolare, coinvolge per la città di Milano 14 istituti scolastici ed è condotta dal personale della Clinica pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco diretta dal prof. Gian Felice Zuccotti in collaborazione con Ats Milano, l'Università degli studi di Milano e con il Supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto di Ats Brianza riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola (scuole dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno), il personale docente/non docente afferente alle scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell'infanzia con manifestazione di sintomi a scuola o in ambito domiciliare (scuole dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno).

"Il progetto in ambito scolastico prevede l'esecuzione di tampone nasofaringeo antigenico – spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera – nei soggetti sintomatici all'interno dell'istituto. In caso di positività, il test rapido e quello molecolare standard vengono estesi a tutti i compagni di classe”. Analoga attività sperimentale è in fase di programmazione e attuazione da parte di Ats Insubria in particolare nei pronto soccorso dell'Asst Lariana e Valle Olona al fine di velocizzare l'individuazione dei casi positivi.

"Entro i prossimi dieci giorni – aggiunge Gallera – arriveranno in Lombardia 1,2 milioni di test antigenici rapidi che la Regione ha acquistato recentemente e che saranno utilizzati nel settore scolastico, nei Pronto soccorso e sul territorio".