Como: incidente in galleria, 5 feriti, uno è grave

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - E' di cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14, lungo la strada statale 340 'Regina' 340, all'interno della galleria Cernobbio, in provincia di Como. Secondo quanto riferisce l'Areu ad avere la peggio è stato un 64enne che ha riportato un "trauma al torace e al bacino, la semiamputazione braccio sinistro" ed è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Varese. Più contusioni invece per una donna e un 56enne ricoverati a Cantù, una 31enne e una 46enne che ha riportato la frattura del polso sono state trasferite in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 4 ambulanze, oltre a carabinieri e vigili del fuoco.