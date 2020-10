Coronavirus: Confesercenti Milano, 'no a coprifuoco senza aiuti a imprese'

20 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "Gli esercenti hanno ampiamente dimostrato in questi mesi un grande senso di responsabilità, che li ha spinti ad andare avanti nonostante le poche salvaguardie messe a disposizione dallo Stato. Ben venga un rafforzamento dei controlli sul territorio ma 'no' alla logica dei divieti per tutti che, in ogni caso, devono essere necessariamente controbilanciati da tempestive ed efficaci misure di sostegno economico". Così Andrea Painini, presidente provinciale di Confesercenti Milano, commenta il 'coprifuoco' in Lombardia e le altre misure in adozione per contenere la diffusione del CoronaVirus.

"Le attività commerciali sopravvissute ai mesi del più rigoroso lockdown, già chiamate a far fronte ai mancati incassi e ad un crollo dei consumi dovuto al fermo del turismo, all'overdose di smartworking e a una ancor più insidiosa paura per il futuro, non possono sostenere norme ancora più penalizzanti per l'interazione sociale" ha concluso Painini.