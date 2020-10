La Campania chiede il coprifuoco

20 ottobre 2020 a

Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - Coprifuoco in Campania per il

L'ORDINANZA - Da lunedì 26 ottobre, scrive in un'ordinanza il governatore De Luca, c'è l'avvio immediato di progetti finalizzati alla didattica in presenza per bambini autistici e/o con disabilità e orientamento alla riapertura delle attività in presenza delle scuole elementari da lunedì 26 ottobre. La ripresa dell'attività didattica in presenza per le scuole elementari, si legge in una nota dell'unità di crisi regionale, sarà "subordinata a un'ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull'andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni". Le iniziative al vaglio dell'unità di crisi oggetto dell'ordinanza sono state comunicate nel corso di un incontro svolto questa mattina con le organizzazioni sindacali della scuola nel corso del quale è stata espressa "piena condivisione per le misure adottate per prevenire e contrastare l'emergenza Covid".

ARZANO ZONA ROSSA - La Regione Campania dispone l'istituzione di una zona rossa nel comune di Arzano nel napoletano. La decisione è stata presa alla luce dei "dati epidemiologici provenienti dall'area metropolitana di Napoli e in relazione al comune di Arzano".