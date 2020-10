Como: arrestato per cumulo reati tributari, deve scontare 6 anni e 9 mesi

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - A suo carico un cumulo pena per reati tributari. Gli agenti della Polizia di Stato lo portano al carcere di Como. Nella giornata di ieri, I poliziotti della Divisione anticrimine e della squadra Mobile della Questura di Como, ieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione, nei confronti di C.G., classe 1959, pregiudicato. Il provvedimento di carcerazione, per la durata di sei anni e nove mesi di reclusione, è stato emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della procura di Como per cumulo pene conseguenti a diverse condanne per reati tributari. Ultimati gli adempimenti di rito, gli agenti lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Como.