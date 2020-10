Coronavirus: anestesista Codogno, 'sorpresi da numeri contagi, sistema rischia collasso'

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Il timore della seconda ondata c'era e negli ospedali ci siamo organizzati: non ci aspettavamo però una diffusione del virus così vasta e già in ottobre. Registro una sottovalutazione collettiva delle conseguenze e una difficoltà individuale ad adeguare i comportamenti: se la curva dei contagi non si abbassa, il sistema sanitario può collassare". Annalisa Malara, intervistata dal quotidiano La Repubblica, è tra le personalità che Sergio Mattarella ha premiato per essersi distinte durante la prima esplosione del coronavirus. Il 20 febbraio, rianimatrice di turno a Codogno, ha infranto i protocolli per scoprire il 'paziente 1' in Italia.

"Purtroppo - è il suo allarme - la percezione di quanto è successo e di ciò che può accadere, non c'è. Troppa gente vive come se avessimo vaccino e cure. Si beve e si mangia per le strade in compagnia, senza distanziamento e mascherine. Le terapie intensive saranno travolte. Urge un salto di qualità nella responsabilità personale, non solo dei giovani".

A preoccuparla è "La riesplosione anticipata del contagio e i numeri degli infetti nelle regioni meno colpite in primavera. Senza tracciamento, gli spostamenti innescano drammatici picchi di decessi. È il momento di rinunciare anche a libertà fondamentali". Il ritorno in scuole, aziende e uffici "coincide con la riesplosione dei contagi. Gli anziani ora sono più protetti: distanziare gli altri, se la priorità resta la vita, è necessario", conclude.