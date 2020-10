Black Friday 2020, eCharme sconta gli sconti su profumi e cosmetica

21 ottobre 2020 a

(Modena, 22 Ottobre 2020) - Modena, 22 Ottobre 2020 - Mai più pelle secca e labbra screpolate: preparati ad affrontare l'inverno con i migliori prodotti di skincare e make-up a prezzi bassissimi. Dal 21 al 30 novembre eCharme propone un

Con un catalogo composto da oltre 10.000 prodotti, eCharme è la profumeria online che presenta i migliori marchi del settore a prezzi vantaggiosi. Con il Black Friday la convenienza si moltiplica, perché saranno applicati sconti imperdibili su moltissimi prodotti già scontati ed inoltre, ogni giorno, a tutti gli iscritti alla newsletter verrà inviato un COUPON specifico per un brand. Esatto, proprio così! Gli sconti saranno Folli.

Ma attenzione: non si tratta di rimanenze di magazzino o collezioni flop. Lo shop online propone un'offerta raffinata e sempre al passo con le ultime tendenze. In catalogo ci sono i top brand di cosmetica e alta profumeria e per nove giorni potrai portarli a casa a un prezzo ancora più conveniente, approfittando anche di spedizioni veloci e reso gratuito.

Sì, perché mentre i comuni e-commerce applicano riduzioni solo il 27 novembre, con eCharme avrai a disposizione nove giorni di saldi ed in più avrai nove codici coupon per ottenere sconti imperdibili sui grandi marchi di profumeria e cosmetica. Un coupon per ogni giorno della promozione.

Il meglio di profumeria e cosmetica con sconti al cubo

La promozione

Le appassionate di nail art non sapranno dire di no agli smalti e accessori professionali che compongono l'offerta

A cui si aggiungono trattamenti corpo e prodotti specifici per gli uomini: dal dopobarba al deodorante, fino a colonie e gel barba anti-irritazione. L'ideale per anticiparsi con i regali di Natale risparmiando.

Aggiungi un promemoria in agenda e concediti un “Freaky Friday” con eCharme: un regalo per te e uno per i tuoi cari.

